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  3. 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: Alev alev yandı! Onlarca yaralı var...

85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: Alev alev yandı! Onlarca yaralı var...

Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Düşen uçak alevlere teslim olurken, 40 kişi kurtarıldı.

85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: Alev alev yandı! Onlarca yaralı var...

Son dakika...  Uçak, ülkenin güneyindeki Sulu eyaletine bağlı Jolo adasına inmeye çalıştığı esnada düştü.

İçinde 85 kişinin bulunduğu uçağın kazanın ardından alevlere teslim olduğu, bölgeyi dumanın kapladığı görüldü.

ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ
Filipinler Hava Kuvvetleri, uçakta bulunan en az 40 kişinin kurtarılarak tedavi altına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Kurtarma çalışmaları sürüyor." denildi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: Alev alev yandı! Onlarla yaralı var...85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: Alev alev yandı! Onlarla yaralı var...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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