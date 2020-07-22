88 yaşındaki Kemal Gülman'ın yasak aşkı, 30'luk boşanma avukatı çıktı!

İş dünyasının ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kemal Gülman, genç sevgilisi Eda Cideli ile soluğu Bodrum'da alanlar kervanına katıldı. Habertürk’ün haberine göre kendisinden 58 yaş küçük sevgilisiyle objektiflere yansıyan Kemal Gülman'ın, lüks teknesinde genç sevgilisiyle sohbet edip, öpüştüğü görüntülendi.

BOŞANMA AVUKATI ÇIKTI

İlerleyen yaşına rağmen adı sık sık, çapkınlık dedikodularına karışan, eşi Feryal Gülman'ın da yıllar önce ihanetle suçlayıp boşanma davası açtığı 88 yaşındaki iş insanı Kemal Gülman, Bodrum'da öpüşürken görüntülendiği Eda Cideli'nin boşanma avukatlarından biri olduğu ortaya çıktı.

YAŞ FARKI 58!

88 yaşındaki Kemal Gülman ile 30 yaşındaki avukat sevgilisi Eda Cideli arasındaki yaş farkı 58. Ancak teknede bir hayli mutlu görünen çiftin buna pek aldırmadığı görüldü. Cideli'nin konuk olduğu yatın ismi ise Pasha. Bu yatın sahibinin ise Mısır'da dev yatırımlara sahip bir iş insanı olduğu öğrenildi.

KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

1932 doğumlu olan Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibi ve CEO'sudur. Gülman Group 1952 yılında kurulan gayrimenkul, ticaret, sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren bir kuruluştur. Türkiye'nin en büyük şirketlerindendir. Gülman Group'un sahibi olan Kemal Gülman, Türkiye'nin en zengin kişileri listesinde ilk 100'de yer almaktadır. Yapılan araştırmaya göre ilk 100 en zenginler listesi içerisinde Kemal Gülman, 50. sırada yer alıyor. Gülman Group'un özellikle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere, enerji, denizcilik, lojistik gibi alanlarda birçok başarısı bulunmaktadır.