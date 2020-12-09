9 Aralık Show TV Yayın Akışı |Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni bölümde neler olacak?

9 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta Ebru Akel'in sunumuyla "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, günün ikinci yarısında ise gizemleri çözen, ayrıları kavuşturan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programı izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı...

Show TV 9 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı

22.15 Şaban Oğlu Şaban

Bugüne kadar konuşulmayanları konuşan Didem Arslan Yılmaz, haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak; gerçeklerin peşinden koşacak, sesini duyuramayanların sesi olacak ve artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak.