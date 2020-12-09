9 Aralık Show TV Yayın Akışı |Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 9 Aralık Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, akşam ise yerli sinema filmi seyirci ile buluşacak. İşte 9 Aralık Çarşamba yayın akışı...
9 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta Ebru Akel'in sunumuyla "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, günün ikinci yarısında ise gizemleri çözen, ayrıları kavuşturan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programı izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı...
Show TV 9 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı
08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı
22.15 Şaban Oğlu Şaban
Bugüne kadar konuşulmayanları konuşan Didem Arslan Yılmaz, haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak; gerçeklerin peşinden koşacak, sesini duyuramayanların sesi olacak ve artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak.
DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA ASLA VAZGEÇME (9 Aralık) CANLI İZLE