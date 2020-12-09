9 Aralık Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

9 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanırken, akşam ise yerli sinema filmi izleyici ile buluşacak. İşte 9 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı...

STAR TV 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20.00 Alaaddin'in Yeni Serüvenleri

İŞTE DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH YENİ BÖLÜM KONUKLARI...