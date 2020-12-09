9 Aralık Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Star TV 9 Aralık Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği program "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda yer alırken, akşamda yel sinema filmi seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 9 Aralık Çarşamba yayın akışı...
9 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanırken, akşam ise yerli sinema filmi izleyici ile buluşacak. İşte 9 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı...
STAR TV 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20.00 Alaaddin'in Yeni Serüvenleri
İŞTE DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH YENİ BÖLÜM KONUKLARI...