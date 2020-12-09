9 Aralık TV8 Yayın Akışı| Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak?

9 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı moda programı" Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir seyirci" karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı...

TV8 9 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Müjgan’ın acısı herkesin yüreğini kavurur. Yaşanan keder ve kayıpla tekrar birbirlerine kenetlenirler. Mehdi suçluluk duygusuyla dibe vururken Zeynep onun yanında olmak için aralarındaki sorunları görmezden gelir. Zeynep’e bir can simidi gibi sarılan Mehdi yine yanlış fikirlere kapılır. Cemile acısıyla yüzleşmekte zorlanır. Nuh çaresizce hem Cemile’yi yalnız bırakmamaya hem de bir türlü rayına sokamadıkları işleri düzenlemeye çalışır. Mehdi’nin acısına sığınarak taşınmak için seçtiği ev ise herkesi şaşkınlığa uğratır.

Müjgan’ın kaybından çok etkilenen Zeynep bu sayede bambaşka bir davanın peşine düşmeye niyetlenir. Üstelik bu durum onu hiç beklemediği bir şekilde Barış ile karşı karşıya getirecektir. Tüm bunlar yaşanırken Barış ve Nermin’in peşine düştükleri başka bir sır ortaya çıkar. Bunu öğrenen Zeynep derinden sarsılır ve büyük bir karar verir. Bu kararla sadece Zeynep’in değil Mehdi’nin de hayatı değişecektir.