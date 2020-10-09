9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete | Bugün Resmi Gazete'de neler var?

9 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Petrol-İş Sendikasının Mersin ve Adana'daki grev kararı iki ay süreyle ertelendi. Grevin ertelenmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1266 Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye'deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2/10/2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Verilen ve Son Olarak 8/10/2019 Tarihli ve 1231 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 30/10/2020 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin 30/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

1267 Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine Ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mevkiinde Yer Alan Soda ve Krom Üretim Tesisleri ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Arabali Mevkiinde Yer Alan Tuz İşletmesinde Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Genel Sağlığı ve Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3077) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLER

Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞLER

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.c) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.e) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 Tarihli ve E: 2019/40, K: 2020/40 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2018/30030 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ