9 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! Hafta sonu tatiliniz zehir olmasın!! İşte il il hava durumu...

9 Ekim 2022 Pazar günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 9 Ekim 2022 Pazar?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 9 EKİM 2022 PAZAR?"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 9 Ekim 2022 Pazar gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:
"Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor."
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Anadolu yakası sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Rize ve Bayburt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu