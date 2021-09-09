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9 Eylül 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Kazara Aşk yeni bölümüyle Star TV'de

ATV'de bugün ne var? Mesut Yar ile Bugün programıyla güne başlayan ATV Sabahın Sultanı Seda Sayan ile yayına devam ediyor. Akşam ise sevilen dizi Kazara Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

9 Eylül 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Kazara Aşk yeni bölümüyle Star TV'de

ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'da Mesut Yar ile Bugün ekranlarda olurken gündüz kuşağında Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde yayınlanıyor. Akşam ise yeni bölümü merakla beklenen dizi Kazara Aşk izleyici karşısına çıkıyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

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