9.kattan atlamak isteyen genç Asayiş Şube Müdürü tarafından kurtarıldı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Esen Sitesi A Blok 9. katta bulunan evinde yılbaşı gecesini geçiren Yasin T. İsimli şahıs, 155 polis imdat hattını arayarak Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik ile görüştü. Canına kıyacağını söyleyen Yasin T.'nin evine gelen Çelik, bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Çabalar sonuçsuz kalınca itfaiye ekipleri devreye girdi. Ekipler şahsın balkonunun altında hazırlıklarını tamamlayıp beklemeye başladı.

SON ANDA YAKALADI

Yaklaşık 4 saat kadar Yasin T.’yi ikna etmeye çalışan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürü Serhat Çelik, şahsa kapıyı açtırmayı başardı. Ancak Yasin T. bu defada kendisini arka odaya kilitledi. Kapıyı kırarak odaya giren Çelik, şahsı dokuzuncu katta bulunan evinin balkonundan atarken son anda tutmayı başardı.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Ekip arkadaşlarının da yardımıyla odaya çekilen şahıs ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerinde hazırda bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin T., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldın. Yasin T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.