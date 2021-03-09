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9 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde koronavirüse ilişkin rakamları paylaşıyor. Peki 9 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 9 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

9 MART SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU? 

Sağlık Bakanlığı, 9 Mart Salı gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

8 MART PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Mart Pazartesi gününün Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, yapılan koronavirüs testleri sonucu 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi.

Yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda tespit edilen vakalar arasında 767 kişinin ise semptomlu hasta oldukları belirlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 8 Mart Pazartesi gününün koronavirüs tablosuna göre tedavi altında olan 8 bin 785 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu, 64 kişi koronavirüse yenik düştü.

8 Mart Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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