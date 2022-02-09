9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü sözleri 2022 | Sigaradan vazgeçirme sözleri

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü sözleri 2022 başlığı altında, yakınlarını ve sevdiklerini kötü alışkanlıklardan korumak isteyen insanlar, "Sigaradan vazgeçirme sözleri"ne göz atıyor. Haberimizde sigara alışkanlığının kötü bir şey olduğunu ve içenlerin kendilerine zarar verdiklerine dair mesajlara, sözlere yer verdik.

9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ SÖZLERİ 2022

Yaktığınız sadece sigara değil geleceğiniz!

Her bakımdan sağlıklı nesiller yetiştirmek, doğal çevreye katkıda bulunmak hepimizin insani vazifesi. Sigarayı bırakan yalnızca kendisine değil başkalarına, topluma ve çevreye de nefes olur.

Sigarayı bırak, 48 saatte değişimi başlat! 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde ilk adımı at, daha derin nefes al!

Sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata bugün merhaba deyin.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle dumansız iş yeri dumansız hava sahası diyorum.

Sadece kendimize değil, etrafımızdaki herkese zarar verdiğimizin bilincine varalım ve Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle hayatımızda yeni bir sayfa açalım. Daha güzel ve sağlıklı yarınlar için sen de yapabilirsin!

Günlük sigara miktarını 1 taneye düşüren insanların kriz ve erken ölüm riski %50 azalıyor. Günde yalnız 1 tane sigara içen birinin kriz ve erken ölüm riski hiç içmeyen birinden %41 daha fazla.

Bugünü fırsata dönüştürerek sağlığınız ve sevdikleriniz için yeni bir başlangıç yapın. Haydi sizde bırakabilirsiniz.

Sigarayı bırakın, ormanlarımızın sizler için ürettiği taze nefesin keyfini çıkarın.

Saatler günü, sigara ömrü kısaltır…

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle, insanlığın bu büyük tehlikeden, bu vahim bağımlılıktan kurtulmasını diliyor, sigara kullanan herkese sigarayı bırakma çağrısında bulunuyorum.

Sigara ve tütün bağımlılığı; dünya üzerindeki tüm trafik kazalarından, savaşlardan, kovid-19 salgınından daha çok can alıyor!

Sigara içersen dedeni görebilirsin. Sigara içmeyip bırakırsan torununu görebilirsin...

Sağlığı seç, tütünü değil. Tütün kullanımını bırakarak sadece kendi sağlığınız için değil sizi sevenlerin sağlığı içinde temiz bir sayfa açtığınızı unutmayın.

Bir nefes! Sevdiklerimizi, ailemizi, arkadaşlarımızı ya da geleceğimizi elimizden alabilir. Bırakamam, içmeden duramam, bir taneden bir şey olmaz demeyin. Gelin, sağlıklı yaşama yeni bir adım atalım.

SİGARADAN VAZGEÇİRME SÖZLERİ

Sigarayı Atın Hayatı Tadın

Sigarayı Dışla, Hayata Yeniden Başla

Yaşam Kalitenizi Yükseltin, Bağımlı Olmayın

Maddeyi Kabul Etmek Kolay, Bırakmak Zordur

Sevginin Boşluğunu Zehirle Doldurmayın

Sigarayı Atın Hayatı Tadın

Sigarayı Dışla, Hayata Yeniden Başla

Sağlıklıyız, Mutluyuz, Gelecekten Umutluyuz

Yeşilay Dostu Olan Sağlığını ve Saygınlığını Kazanır

Kendinize Zarar Vermeyin

Bağımsızım, Hayatı Seviyorum

Sağlıklıyım, Mutluyum, Yeşilay’ın Dostuyum

Bağımsız Ol, Saygın Ol

Sevdiklerin İçin Bağımlı Olma

Zararlı Alışkanlıklardan En Güzel Korunma Yolu: Hiç Başlamamaktır

Duvarı nem, insanı bağımlılık yıkar

Sigara giren yerden sağlık çıkar

Sağlıklı bir hayat sizin elinizde

Sağlıklı bir hayat için tercihini yap

Yeni yararlı alışkanlıklar edinin

Sevginin boşluğunu zehir ile doldurmayın

Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin

Yeşilay içene değil, içilen zehirlere karşıdır

Önemli ise hayatınız, sigarayı lütfen bırakınız

Üzerinde “öldürür” yazan bir şeyi nasıl alabiliyorsunuz?

Bağımlılığın denemesi olmaz

Ölümün denemesi olmaz

Beynini uyuşturursan, sana nasıl yardım edebilir ki?

Zehir tacirlerinin hedefi “Türk Gençliği” dir

Her çeşidi ile uyuşturucular birer intihar yoludur

En büyük tuzak: “Bir defa denemekten ne çıkar?”

Ebeveynlerin meşhur gafleti: “Benim çocuğum yapmaz!”

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ AMACI NEDİR?

“9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” başlığı altında tertip edilen etkinliklerin amacı; sigara kullanma alışkanlığı olan vatandaşların sigaranın zararları hususundaki bilgilerini pekiştirmek ve arttırmak suretiyle, insanların sigara kullanma alışkanlığından uzaklaşmasına neden olacak bazı davranış değişikliklerine yol açmaktır.

Başka bir ifade ile, “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” başlığı altında sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması gerekmektedir.

Sigara tüketildiği an vücut olumsuz yönde etkilenmeye başlar, nabız yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar. Sigara, içinde ortalama 3700 zehirli madde içeren bir karışımdır. Bunların büyük kısmı kanserojendir.

SİGARANIN İÇİNDEKİ EN ZARARLI MADDELER

Bu maddelerin en zararları karbonmonoksit, hidrojen siyanid ve amonyaktır ve bu zehirli kimyasal maddeler, bir nefes sigarayla kan dolaşımına karışır. Bunun neticesinde zaman içerisinde bazı akciğer ve diğer organlarla ilgili hastalıklar başlar. Sigara kullanan insanlar daha sık grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanırlar.