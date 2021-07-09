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9 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı Sinema: Dumbo ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de Kardeşlerim dizisinin tekrarı ekranlara gelecek. Akşam ise yabancı sinema: Dumbo ekrana geliyor. İşte 9 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

9 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı Sinema: Dumbo ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekranlarda olurken hemen ardından Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor 14:00'da Maraşlı dizisinin tekrarı verilirken, akşam ise yabancı sinema: Dumbo ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 9 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

9 TEMMUZ 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI


08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema: Dumbo

 

DUMBO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Harold Pearl ile Helen Aberson'ın kitabından ve 1941 yapımı animasyondan yeniden uyarlanan film, yeni doğmuş minik bir filin annesi ölüm tehdidi ve kaba kuvvetle sirkte çalıştırılma ve annesinden koparılma hikayesini konu ediniyor.

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