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9 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sevcan'la Lezzet Yolunda programı ve Kalp Atışı dizisiyle başlayan kanal akşam Güldür Güldür Show'un tekrar bölümlerini ekrana veriyor. İşte 9 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışı...

9 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

9 TEMMUZ 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:00 Hacker

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