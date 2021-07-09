9 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

9 TEMMUZ 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:00 Hacker