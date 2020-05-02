9 yaşında koronadan öldüğü söylenen çocuk, 109 yaşında kadınmış!

9 yaşında koronadan öldüğü söylenen kızın, aslında 109 yaşında kadın olduğu anlaşıldı.

İsviçre Sağlık Bakanlığı, ölen kişinin bilgilerinin sisteme girildiği sırada doğum tarihinin 1911 yerine yanlışlıkla 2001 olarak yazıldığını açıkladı.

BAŞKA BİRİNİN DAHA YAŞI YANLIŞMIŞ

Yanlışlığa ‘gerekçe’ olarak, birçok vefat bilgisinin kurumlar arasında faksla gönderilmesi ve bu sırada çeşitli hataların olması gösterildi.

Yine coronadan hayatını kaybeden başka bir kişinin yaşının da, 87 yerine 27 olarak yazıldığı açıklandı.

İsviçre’de mart ayında doktorların elektronik raporlama yapmasının istendiği ancak bilgi akışlarının hâlâ manuel olarak yapıldığı belirtiliyor.