9 yaşındaki cilt kanseri Salih'ten sevindiren haber

Yasemin- İdris İğneci çiftinin, en küçük çocukları olan Salih'in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde kitle çıktı. Kitle ameliyatla alındı, ancak yüzünün farklı yerlerinde yeni kitleler çıktı. Cilt kanseri teşhisi konulan ve yüzünde derin yaralar oluşan Salih İğneci, 10 ameliyat geçirdi. Buna rağmen sağ gözü yaralar nedeniyle kapandı. Sol gözünde ise görme bozukluğu başladı.

Geçen yıl 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla adının duyulmasının ardından aileye Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yardım yağdı. Sağlık Bakanlığı’nın da devreye girmesiyle Ankara'da tedavisine başlanan Salih'ten iyi haberler gelmeye başladı. Damar yoluyla 3 seans uygulanan ilaçla, Salih'in boynundaki yara kapandı. Sol gözündeki büyük yara küçülürken, iyileşmeye başlayan yaraları ise kabuk tuttu. Her geçen gün iyiye giden Salih İğneci'nin yaraları nedeniyle kapanan gözleri de ışığı algılamaya başladı. Artık o çok korktuğu ışığa bakabiliyor.

''IŞIĞI FARK EDEBİLİYORUM''

Salih İğneci, "Ankara'ya gidene kadar yüzümdeki yaralar bana büyük acı veriyordu. Orada ilaç verdiler ve yaralarım iyileşmeye başladı. Şimdi ışığı fark edebiliyorum. Bir an önce iyileşmek istiyorum. Büyüdüğümde hafız olacağım. Sesim güzel, abim hafız olduğu için ben de onun gibi olmak istiyorum. Işın tedavisinden birkaç ay sonra ışığı fark etmeye başladım. Tedavimden sonra sızılarım dindi, ışığı daha çok fark etmeye başladım. Önceden dışarı çıkamıyordum, şimdi geceleri çıkabiliyorum. Gündüz güneş vurmadıktan sonra pencerenin önünde de durabiliyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.