90'lı yıllara damgasını vurmuştu! Bendeniz'in son haliyle genç kızlara taş çıkardı!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' gibi şarkılarla hafızalara kazınan güzelliği ve tarzıyla bir dönem tüm gençlerin sevgilisi olan Bendeniz, yıllar sonra ortaya çıktı.

Pandemi sebebiyle müzisyenlerin çok zor günler geçirdiğini belirten şarkıcı Bendeniz, geçinemediklerini açıklayan sanatçılar hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Bazı sanatçıların “Geçinemiyoruz” açıklamalarını eleştiren şarkıcı, “Başka çare yok, birikimlerimizi değerlendiriyoruz. Müzisyenler gerçekten çok zor durumda. Sanatçıların çoğu kendini bir şekilde idare ediyor. Herkesin kaybı var ama sanatçılar şu an en son konuşması gerekenler” dedi.

İlk albümünü 17 Aralık 1993'te çıkaran Bendeniz, 1994 yılında Harun Kolçak ile birlikte "Biz" adlı bir maxi single albümü yayınladı. Albümdeki, "Elimde Değil" adlı parça yılın en iyi slow parçaları arasına girdi.

90'lar denildiğinde ilk akla gelen isimler arasında olan Bendeniz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.