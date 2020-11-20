Son dönemde özel tiyatrolarda rol alarak ve fal bakarak geçinen 90'lı yılların efsane ismi Levent Oran kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

Verdiği ölüm haberleri ile felaket tellalı lakabı ile anılan Onur Akay bu defa da 90'lı yılların efsane televizyon yıldızı Levent Oran'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Akay: “2017 yılında kalp ameliyatı olan 90’lı yılların televizyon fenomenlerinden altmış yaşındaki Levent Oran, 2017 yılında kalp ameliyatı olmuş ve sağlığına kavuşmuştu. Levent, şimdi ise kalp krizi nedeni ile yoğun bakımda ve durumu çok çok ağır. Arkadaşımız için dualarınızı esirgemeyin.” ifadelerini kullandı.

LEVENT ORAN KİMDİR?

1960 yılında İstanbul’da doğan Oran, otoriter bir anne ve deniz subayı bir babanın oğlu olarak büyüdü. Dört kardeşlerdi ama üzerinde baskı yaratan bu otorite, onun ailesine karşı en muhalif çocuk olmasına neden oldu.

Gençlik yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda ilerlemeye çalıştı. Belki de içindeki şöhret olma hevesi de böyle başlamıştı. Oran, geçimini bir süre bankacılıktan kazandı; zaten tiyatroda da istediği başarıyı yakalayamamıştı. Bu yüzden rotasını tamamen televizyon ekranlarına çevirdi.

Onun tek hayali herkes tarafından tanınmak ve ekranlarda olmaktı. Sırf bu amaçla vefat eden ünlülerin cenazelerine katılmaya başladı. Daha sonra ise televizyon programlarına katılmaya başladı.

Katıldığı programlarda tuhaf şeyler söyleyip ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Türkiye’de Zeki Müren dahil sanatçı yok, hayvanseverler ruh hastasıdır'' gibi çıkışlar yapıyordu.

Levent Oran, özellikle, Savaş Ay’ın programında söylediği “Kaşınan kadını döveceksin.” cümlesiyle, tüm ülkede konuşulur hale geldi. Tüm Türkiye, “Bu adam ne diyor” şeklinde hayrete kapılmıştı.

Ama Oran'ın televizyon hayatı çok uzun sürmedi. Oran, televizyondan para kazanamayınca şarkı söylemeye başladı. Ama bu durumda çok uzun sürmedi.

Oran daha sonra hayatını medyumluk yaparak kazanmaya başladı.