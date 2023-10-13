90'lı yılların meşhur kap kaç olayı Beylikdüzü'nde hortladı! Kadınlar birbirini böyle teselli etti!

Türkiye'de bir zamanların meşhur hırsızlık olayı kap kaç en son İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde ortaya çıktı.

Kadının omzundaki çantayı çaldılar

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiler göre; motosikletli iki şahıs, arkadaşıyla beraber cadde üzerinde yürüyen kadının yanına yaklaşarak omuzundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı.

kadınlar bir birini teselli etti

Olayın şokuyla şaşkınlık yaşayan kadını yanındaki arkadaşı teselli ederken, motosikletli kapkaççılar bir anda gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

O anlar güvenlik kamerasında

İki kadın yolda birbiriyle sohbet ederek yürürken arkadan gelen motosikletli iki şahıs arkalarına yavaşça yaklaşarak yolun sağındaki kadının çantasını bir anda kaparak hızlıca uzaklaşıyor. Neye uğradığını şaşıran kadınlar şoka giriyor. Görüntülerin ilerleyen kısımlarında ise kadınlar bir birini teselli ettiği görülüyor.