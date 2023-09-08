92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor

Gençlik temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri'nde biri birinde ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor. Funda Arar'ı, Rock&More Sahnesi'nde Ufuk Beydemir'i, Mogambo Geceleri'nde ise Yaşar'ı ağırladı.

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92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor

Gençlik temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri'nde Funda Arar'ı, Rock&More Sahnesi'nde Ufuk Beydemir'i, Mogambo Geceleri'nde ise Yaşar'ı ağırladı. Fuar ziyaretçileri, müzik dolu akşamda unutulmaz anlar yaşadı.

İzmir'in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığına özel olarak "Gençlik" temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, konserler, gösteriler ve birbirinden renkli etkinlikleri ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çim Konserleri Sahnesi'nde sahne alan son isim müziğin güçlü sesi Funda Arar oldu.

FUARA GELENLER MÜZİĞE DOYDU

Arar, "Benim İçin Üzülme", "Yak Gel", "Camdan Kalp" gibi sevilen parçalarını seslendirirken İzmir Marşı ile konserinin finalini yaptı. Çim Konserleri Sahnesi'nde; 8 Eylül'de Athena, 9 Eylül'de Tan Taşçı, 10 Eylül'de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00'de başlayacak.

92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor

Bu akşam Mengene var

Ay Tenli Kadın şarkısı ile tanınan ünlü rock müzik şarkıcısı Ufuk Beydemir, Rock&More Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Beydemir, sergilediği performans ile izleyicilerden büyük alkış aldı. Şarkı aralarında sık sık dinleyiciler ile sohbet eden Beydemir, sevilen şarkılarını binlerce kişi ile birlikte söyledi. Kültürpark 3 No'lu Hol önünde yer alan Rock&More Sahnesi 8 Eylül'de Mengene'yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak.

Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan

Mogambo Geceleri'nin son konuğu ise ünlü sanatçı Yaşar oldu. İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar, "Kumralım", "Acıtmıyor Sevdan", "Cezayir Menekşesi", "Kuşlar" gibi her biri klasikleşmiş eserlerini alanı dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi. Ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi. Yaşar, sahne performansıyla da dinleyicilerine festival tadında bir konser deneyimi yaşattı. Mogambo'da Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü sahne alacak.

10 Eylül'de son buluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve Fuar etkinlikleri 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.

KAYNAK: İHA

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