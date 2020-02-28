A Haber'de skandal sözler! "Belki şehit veriyoruz ama..."
İdlib'de verilen 33 şehit haberinin ardından A haber canlı yayın yaptığı sırada skandal sözlere imza attı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün “Belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıp verdiriyoruz” dedi. İzleyiciler büyük tepki gösterdi.
33 şehit verilen İdlib saldırısına dair büyük skandala imza atan A haber yayınındaki Ankara temsilcisi büyük tepki gördü.
A Haber, Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK konvoyuna yönelik saldırıda 33 askerin şehit olduğu sırada canlı yayında skandal ifadelere imza attı.
"Belki şehit veriyoruz ama..."
Akgün, "Belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıp verdiriyoruz" dedi.
A Haber Ankara Temsilcisi sözlerinin devamında "17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
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