A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın baş antrenörü Ergin Ataman oldu! "Tek hedefimiz şampiyonluk olacak"

Orhun Ene ile yolların geçtiğimiz günlerde ayrılması sonrası yeni antrenörün kim olacağı merak konusuydu. Türkiye Basketbol Federasyonu bu kapsamda yeni baş antrenör arayışını hızlandırmıştı. Daha önce milli takımı çalıştıran Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman ile temasa geçen TBF, başarılı çalıştırıcı anlaşma sağlamıştı.

Bu kapsamda Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ergin Ataman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İzleyenlerin 'Bu takım benim takımım diyeceği bir takım yaratmak istiyoruz. NBA'de, Euroleague'de çok önemli oyuncularımız var. Dünyada ülkemizi temsil etmek çok önemli evet ama Ay-Yıldız bayrağı teslim etmek de bizim için çok büyük bir sorumluluk.

Beni tanıyanlar bilir iddialı bir insanım. Avrupa'da madalya almak için tüm oyuncularımızı milli takıma bekliyorum.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAKİ TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK OLACAK"

Bu kadroya çok güveniyorum, çok iyi oyuncularımız var. Artık bu jenerasyonun en iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndaki tek hedefimiz şampiyonluk olacak. Bu kadro buna layık.

Euroleague ile milli takım maçlarının çakışması basketbola ciddi zarar verdi. Hiçbir spor dalında böyle bir çelişki yok. Euroleague ile FIBA'nın buna çözüm bulacağını düşünüyorum.

Oyuncular ve teknik kadronun kim olursa olsun milli takıma büyük heyecanla geldiklerini biliyorum. Burada isimler önemli değil. Bugüne kadar çok büyük isimler görev yaptı. Oyuncularla uyum içinde büyük bir hedef için çalışacağımızı düşünüyorum.

Birinci yardımcım Hakan Demir, ikinci yardımcım ise Ender Arslan olacak. Mehmet Okur görevine devam edecek. Kadroyu oluştururken tecrübeli ve kapasiteli bir ekip yapmaya çalıştık. Onlara güveniyorum.

"İDDİALI HEDEFLERİYLE ARAMIZA KATILDI"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacak bir baş antrenörle anlaşma kararı aldık. Sayın Ergin Ataman'ı göreve davet ettik. Bizi kırmadı. İddialı hedefleriyle aramıza katıldı. Kendisine güveniyoruz ve tam destek veriyoruz.

Türk basketboluna değer katmayı ilke edinmiş değerli büyüğüm Sayın Tuncay Özilhan'a da bu süreçte gösterdiği iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum.

Biz yönetimsel olarak hocamıza, kuracağı ekibine, oyunculara her zaman desteğimizi sürdürmüşüzdür. Kendilerine başarılar diliyoruz.

Sözleşmemiz 2024'un Ağustos'una kadar yani olimpiyatların sonuna kadar. Hocamızın madalya hedefi bizi gerçekten çok mutlu etti. O yüzden kontratımızı bu tarihe kadar yaptık.