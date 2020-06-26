A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu. Milli takımımız, 3 Eylül'de evinde Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu.
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli takım, B Ligi Grup 3'te ilk maçına 3 Eylül'de Macaristan karşısında çıkacak.
Türkiye, gruptaki son maçına 18 Kasım 2020 tarihinde Macaristan deplasmanında sahaya çıkacak.
Türkiye’nin B Ligi 3’üncü Grup’taki maç takvimi şu şekilde:
3 Eylül: Türkiye-Macaristan
6 Eylül: Sırbistan-Türkiye
11 Eylül: Rusya-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Sırbistan
14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye
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