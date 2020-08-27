A Milli Takım maç programı belli oldu! Milli maçlar ne zaman?

Milli maçlar için geri sayım başladı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, futbol organizasyonlarını da etkiledi. Bundan dolayı ertelenmek zorunda kalınan EURO 2020, Türk taraftarların milli takıma olan hasretini de kabarttı. Süper Lig'in 2020-2021 sezonu fikstürü belli olurken, milli maçların programı da ortaya çıktı. Peki, milli maçlar ne zaman? Detaylar haberimizde...

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Takım maç programı TFF'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Programa göre, maç programı şöyle;

Türkiye-Macaristan ULUSLAR LİGİ

3 Eylül 21:45

Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

6 Eylül - 21:45

Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ

7 Ekim - Saati belli değil

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ

11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ

14 Ekim - 21:45

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ

11 Kasım - Saati belli değil

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ

15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

18 Kasım - 21:45

