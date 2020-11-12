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A Milli Takım'dan sevindiren haber! Tüm testler negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında rakip oyuncu Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyetine yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

A Milli Takım'dan sevindiren haber! Tüm testler negatif çıktı

A Milli Futbol Takımının, Hırvatistan ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı özel maçta Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından Vida'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tüm takım ve teknik heyete Kovid-19 PCR testi yapıldı. Yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi

"A Milli Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır.

A Milli Takım'dan sevindiren haber! Tüm testler negatif çıktı

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir.

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir. "

A Milli Takım'dan sevindiren haber! Tüm testler negatif çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör


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