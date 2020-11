Türkiye - Hırvatistan maçında 11'ler belli oldu

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşı karşıya geleceği maç öncesinde kritik bir hazırlık maçına çıkacak. Türkiye, Hırvatistan'ı Vodafone Park Stadyumu'nda ağırlayacak. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI 11'LERİ

TÜRKİYE: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım Sangare, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

HIRVATİSTAN: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hırvatistan maçı 11 Kasım 2020 günü saat 20:45'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Nazım Sangare ile konuştu.

Deneyimli teknik adam, basın toplantısına 10 Kasım'la ilgili olarak, "Bugün sabah Atamızla ilgili saygı duruşunda bulunduk. Unutmadık, unutmayacağız. Gösterdiği yolda, doğru bir şekilde ülkemiz için gitmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızın hepsi gençlik olarak heyecanlı. Her alanda ülkeyi temsilen güzel şeyler sunmak istiyoruz." sözleriyle başladı.

Hırvatistan, Rusya ve Macaristan maçları için kampta olduklarını hatırlatan Şenol Güneş şöyle konuştu:

"FIFA sıralamasında, Hırvatistan dokuzuncu, Rusya 33-34. bizimle beraber. Macaristan 47. sırada. Hırvatistan daha güçlü, daha iyi oyuncuları olan bir takım. Tabii bir hazırlık maçı olacak. Her maçın ayrı önemi var. Uluslar Ligi'nde gruptan çıkabilmek için Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmamız gerekiyor. Çağırılan kadrodan sağlık sebebiyle Abdülkadir ve Gökhan bizimle olmadı, onun dışında tüm kadro burada. Çağrılması muhtemel oyuncular var. Sakat oyuncuların durumunu değerlendireceğiz. Çağlar'ın oynama durumu zor, Cenk'i değerlendirebiliriz, Burak'ın sakatlığı var. Kenan'ın belinde sorun var. Oynayacak tüm arkadaşların kendi durumlarını görmeleri için böyle ciddi bir ekiple oynamak avantaj. Daha önce yaptığımız gibi güçlü takımlarla, belki Belçika'nın da bir talebi vardı o konuda da bir karar vereceğiz, hazırlık maçları yapıyoruz. Kendi oyuncularımız güçlerini görmesini ve belirli bir seviyeye ulaşmalarını istiyoruz. Her maç önemli, her maçı kazanmak durumundayız. Hazırlık maçını kazandıkça sadece FIFA sıralamasına girerken avantajlar yakalıyorsunuz maç kazandıkça. Uluslar Ligi'ndeki iki maçı resmi puan olması açısından tercih ederim. Hazırlık maçında da tüm oyuncuları görme şansınız var. Olabildiğince bazı değişiklikler olacaktır. Buraya çağırdığımız oyuncuların bizce farkı yok. Çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz ama bunları geçebilecek oyuncuların bu dönemlerde iyi işler yapması gerekiyor. Hırvatistan maçını oynayacak oyunculara söylüyorum çok önemli. Önünüze çıkan duvarı aşmalısınız, aşmadan kimse sizi duvarın üstünden atmaz."

Güneş, milli takıma Gökhan Akkan'ın yerine alınan Altay Bayındır'la ilgili olarak ise, "Altay zaten izlediğimiz bir oyuncu, Ümit Milli Takım'da oynamasını daha çok istiyordum ama Gökhan'ın rahatsızlığı olunca bu maçta çağırdık. Oyundaki duruma göre oyuna koymayı düşünüyorum. Mert'le başlamayacağım, bu maçta Mert'i düşünmüyorum. Uğurcan'la başlayıp tekrar Altay'ı da takıma koyabiliriz." ifadelerini kullandı.

UEFA ULUSLAR LİGİ DEĞERLENDİRMESİ

Deneyimli teknik adam, UEFA Uluslar Ligi formatıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine ise şu sözleri kullandı:

"Kabul etmek gerek ki hazırlık maçılarının resmiyete dönmesi gibi oldu. Bir de bir şans verildi Dünya Kupası'na gitme adına. Her gruptan sonra tüm maçlardan sonra en sonunda 2 takım buradan çıkacak ve Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürecek. Dünya kupası elemelerinde birinciler zaten çıkıyor, 10 tane ikinci arasına, 2 takım da buradan gelecek. Bir ciddiyeti olduğunu düşünüyorum. Bazen 7-8 günde 3 maç oynuyorsunuz. Macaristan 3 maç sahasında, Rusya geçende 3 maç sahasındaydı. Bizde öyle olmadı. Genel bir şikayet var. İşin ekonomik konusu futbolda olmalı ama amaç futbol olmalı. Hazırlık maçlarının yerine gelmesi doğru ama üst üste maçlarla oyuncuları yıpratması adına bir sıkıntı var.

Milli takıma gelebilecek tüm oyuncuları takip ettiklerinin altını çizen Şenol Güneş, "Genel kültürün yanında spor kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Bir kimlik oluşturmaya, bir ekol oluşturmaya çalışıyoruz. Kampa gelip sadece maç yapmıyoruz. Toplantılarda onlara güçlü olabilmeyi anlatmaya çalışıyoruz. Özel hayatlarını ve kulüplerindeki hayatlarını denetlemeye çalışıyoruz. Amacımız onları çok güçlü hale getirmek. Yurt dışındaki oyuncularımız sadece kendilerini temsil etmiyor, yeni nesillere örnek oluyor. Çok büyük sorumlulukları var. Takım içinde bu sorumlulukları olan ağabeyler de var. Bu takımın bir iskeleti var ama bunları geçen her oyuncuya kapımız açıktır. Yurt dışındaki oyuncularımızı başarılı buluyorum ama çok da abartmayı doğru bulmuyorum. Hırvatistan'ın neredeyse tüm oyuncuları yurt dışında. Artık bu normalleşti, milli takıma gelen üst seviye oyunculardır. Yeni oyuncular üretmek zorundayız. Mevcut oyunculara çok yüklenirsek, doğru iş yapmayız. Hataları tabii ki söyleyeceğiz. Tartışmaları fazla yaparak daha üst seviyeye çıkarabiliriz. Sonuçlara bağlı hoca kellesi almak yerine düşüncelere, uzun vadeli planlara göre konuşursak o işi yapan ve eleştirileri yapanlar daha güçlü olurlar." şeklinde konuştu.

A MİLLİ TAKIMI'MIZ 584. MAÇINA ÇIKIYOR

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 311'i resmi, 272'si özel 583 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 139 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 253'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 769 gol attı, kalesinde 830 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 583 karşılaşmanın 502'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 583 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2020'DEKİ 6. MAÇ

A Milli Takım, 2020 yılındaki altıncı maçını Hırvatistan ile İstanbul'da oynayacak.

Türkiye, bu yıl ilk maçına 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçını 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Millilerin son olarak İstanbul'da Sırbistan'ı konuk ettiği maç da 2-2'lik eşitlikle bitti.

TEKNİK DİREKTÖR ŞENOL GÜNEŞ, A MİLLİ TAKIM'LA 68. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maçla ay-yıldızlı ekibin başında 68. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 48'i resmi, 19'u özel 67 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 67 maçta, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 100 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.

TEKNİK DİREKTÖR ŞENOL GÜNEŞ İLE 20. ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 20. özel maçına çıkacak.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 19 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 7 beraberlik aldı.

-ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 48 RESMİ KARŞILAŞMA

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 48 de resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 48 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 82 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.