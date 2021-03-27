A Milli Takım'ın rakibi Norveç! İşte sahaya çıkacak ilk 11'ler...

Son dakika .... A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya'da Norveç ile mücadele edecek. Norveç ile 10. kez karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan, Mert, Çağlar, Umut, Kaan, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.

TSİ 20.00'de başlayacak mücadele Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak.

Öte yandan Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanması planlanan maç, koronavirüs salgınındaki Norveç kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle Malaga'ya alınmıştı.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmadan Ay-Yıldızlılar galip ayrılırsa, grupta liderlik koltuğuna oturacak.