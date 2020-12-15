A Spor yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba
Türkiye'de en çok izlenen spor kanallarından A Spor, Türkiye Kupası maçları sebebiyle yayın akışı en çok merak edilen kanallar arasında bulunuyor. İşte A Spor 16 Aralık Çarşamba günü yayın akışı...
Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. Kupanı 5. tur maçlarının başlayacağı Salı günü ise günün en kritik maçı, Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak. İşte A Spor 16 Aralık Çarşamba yayın akışı...
A SPOR 16 ARALIK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
00:00 Son Sayfa - canlı
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Premier Futbol
11:00 Spor Medyası - canlı
13:00 BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
14:00 GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
18:15 TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
20:15 Kupa Günlüğü - canlı
21:00 FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
23:00 Türkiye’nin Kupası - canlı
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