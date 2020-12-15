A Spor yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba

Türkiye'de spor kanalları arasında en çok takip edilen kanallardan birisi olan A Spor, tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. Kupanı 5. tur maçlarının başlayacağı Salı günü ise günün en kritik maçı, Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak. İşte A Spor 16 Aralık Çarşamba yayın akışı...

A SPOR 16 ARALIK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

00:00 Son Sayfa - canlı

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Premier Futbol

11:00 Spor Medyası - canlı

13:00 BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

14:00 GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

18:15 TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

20:15 Kupa Günlüğü - canlı

21:00 FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

23:00 Türkiye’nin Kupası - canlı

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