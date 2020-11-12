A vitamini nelerde bulunur? A vitamini içeren besinler |A vitamini ne işe yarar?

A vitamini özellikle görme duyusunun sağlıklı işlev görmesi için en önemli bileşendir. Bunun dışında vücutta üreme sisteminden, bağışıklık fonksiyonuna kadar bir çok önemli görevleri üstelenen A vitamini hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

A VİTAMİNİ NEDİR?

A vitamini görme, büyüme, üreme, embriyo gelişimi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücresi farklılaşmasında gereklidir. A vitamini hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumunda yardımcı olur. Bu vitamin aynı zamanda kemik dokusunun ve üreme sisteminin de gelişimine katkıda bulunur.

A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER HANGİLERİ?

Organizma tarafından iki kaynaktan elde edilebilen A vitaminin retinol formu, hayvansal kaynaklı karaciğer, balıkyağı, süt, tereyağı ve yumurta gibi besinlerde bulunur. Bunun dışında ise bitkisel besinlerden de elde edilebilir.

A vitaminin ön maddesi bitkilerin ışık enerjisini ve kimyasal enerjiye dönüştürmelerine yardımcı bir çeşit paradigma olan karotenoittir. Karotenoitten kaynaklı besinler kırmızı ve sarı portakal ile birçok koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. En çok havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde ve yeşil yapraklı sebzeler ile kayısı, şeftali ve bunun gibi sarı ve turuncu meyvelerde bulunur.

A VİTAMİNİ NE KADAR ALINMALI?

Günlük güvenilir alım düzeyi 10-13 yaş arası çocuklarda 600 mcg,

Kadınlarda 700 mcg,

Erkeklerde ise 900 mcg olması gerekir.

Yiyeceklerden yeterli miktarda alınsa dahi çölyak hastalığı, kistik fibrozis ve bunun gibi hastalıkların varlığında A vitaminin emilimi yeterli miktarda gerçekleşemeyeceğinden eksikliğine rastlanabilir.

A VİTAMİNİN VÜCUTTAKİ GÖREVLERİ NELERDİR?

A vitamininin vücuttaki bilinen işlevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

görme fonksiyonunun devamlılığı (A vitamini gözün retina tabakasında ışığı emen bir protein olan rodopsinin uyarılmasını sağlar)

bağışıklık fonksiyonu

Üreme

hücresel iletişim,

hücre büyümesini ve farklılaşmasını destekleme,

kalbin, akciğerlerin, böbreklerin ve diğer organların normal oluşumunu ve korunmasını sağlama

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

A vitamini eksikliğinde cildinizde egzamaya benzeyen kuruluklar, yaraların geç iyileşmesi gibi belirtiler gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca sivilce problemleri de A vitamini eksikliklerinde sıkça gözlenir.

Bunun haricinde A vitamini eksikliğinde tekrarlayan boğaz ve göğüs enfeksiyonları ortaya çıkar.

A vitamininin diğer bir önemli görevi görme olduğu için, çok ciddi oranda eksikliğinde gece körlüğü denen tıbbi durum ortaya çıkabilir. Hafif A vitamini eksikliklerinde ise göz kuruluğu ile karşılaşılmaktadır.

Kısırlık (infertilite) A vitamini eksikliğinde ortaya çıkabilen bir durumdur.

Çocuklarda A vitamini eksikliği büyüme geriliklerine neden olabilir.