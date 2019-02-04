A101 7 Şubat aktüel indirimli ürünler listesi- A101'de bu hafta indirimli neler var?

A101 takipçileri 7 Şubat Aktüel ürün katalogunu merakla araştırıyor. Peki A101 2-8 Şubat aktüel kataloğu ürünleri neler? A101'de bu hafta neler var? A101'e bu hafta neler gelecek?

A101 2-8 Şubat aktüel indirimli ürünler listesi- A101'de bu hafta indirimli neler var ?

A101’de bu hafta Aldın Aldın ürünlerinin yanı sıra, gıdadan temizlik ürünlerine ‘Çok al az öde’ adı altında kampanyalar var.19-25 Ocak tarihleri arasında A101’in 8000 mağazasında indirime girecek ürünleri sizler için araştırdık.

A101 7 ŞUBAT 2019 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Reyonlarda yer alacak fırsatlara baktığımızda tüketici beklentilerini ve dönemsel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmış olan muhteşem kampanyalar olduğunu görüyoruz. Her zaman olduğu gibi A101 KATALOGU YENİ ürünleri içerisinde Teknoloji, Küçük Ev aletleri, Giyim ve Tekstil, Mutfak Ürünleri, Züccaciye grubu ürünleri ile Yiyecek-İçecek ve Temizlik Ürünleri bu hafta A101 Market kampanyalarını oluşturan kategori başlıkları olarak görünüyor.

İşte 2-8 Şubat tarihlerinde A101 mağazalarında indirime girecek ürünler…

7 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

7 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

7 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 7 Şubat aktüel ürünler listesi ile evinizin elektronik eşya ihtiyacını karşılamak üzere geliyor. 7 Şubat için hazırladığı listede 109 TL’ye Arzum seramik tabanlı ütü, 149 TL’ye Arzum tost makinesi, 69.95 TL’ye epilasyon aleti, 129 TL’ye Fantom DC1000 Dik süpürge, 79.95 TL’ye Kiwi çay makinesi, 59.95 TL’ye Simbo kablosuz su ısıtıcısı, 49 TL’ye Aprilla saç kurutma makinesi, satışa sunacak. Bu ürünler haricinde evinizin ihtiyacı yüzlerce ürünü daha indirimli fiyattan satışa sunacak olan A101, çocuklarınızı kırtasiye ihtiyaçlarını da karşılayacak.

A101 MARKETLERİ HAKKINDA

81il'de 890 ilçede 7000 binden fazla marketi bulunan A101 marketleri, market sayısına göre Türkiye'nin en büyük marketler zinciri arasında yer alıyor. A101 Marketler zincirine günde yaklaşık 2,5 milyon müşteri tarafından ziyaret ediliyor.A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiasına sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarıa hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalıştığını belirtiyor.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 881 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Kaynak: A101 24 Mayıs - 31 Mayıs 2018 aktüel indirim listesi