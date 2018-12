Aaliyah Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü?

AALİYAH KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Ocak.1979 Ölüm tarihi : 25.Ağustos.2001

Aaliyah kaç yaşında öldü : 22

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Ses Sanatçısı

Aaliyah doğum yeri : Brooklyn, New York, A.B.D.

Ölüm yeri : Bahamalar

AALİYAH BİYOGRAFİSİ

R&B müziğin en başarılı isimlerinden birisi olarak gösterilen A.B.D.’li şarkıcı, dansçı, besteci, oyuncu ve model. Grammy ödülü adaylığı bulunan, Romeo Must Die ve Queen of the Damned gibi başarılı sinema filmlerinde başrol oynayan Aaliyah, kariyerinin doruk noktasındayken, bahamalar’da geçirdiği bir uçak kazası sonucunda genç yaşta hayata gözlerini yumdu.

Aaliyah Dana Haughton, 16 Ocak 1979 tarihinde, Brooklyn, New York, A.B.D.’de dünyaya geldi. Diane ve Michael Haughton çiftinin ikinci kızı olarak dünyaya gelen Aaliyah, Afro-Amerikan ve Kızılderili kanını beraber barındırıyordu. Genç yaşlarından itibaren annesinin yönlendirmesiyle vokal dersleri alan Aaliyah, kilise korolarında şarkı söyleyerek kendisini geliştirdi.

Henüz 12 yaşındayken amcası Barry Hankerson’un yardımcı olmasıyla Blackground Records firmasıyla antlaşma imzalayan Aaliyah, bu yıllarda, ileride en büyük destekçisi ve de yol göstericisi olacak olan prodüktör R. Kelly ile tanıştı. 1994 yılında ilk albümü olan Age Ain't Nothing but a Number’ı çıkartan genç sanatçı, sadece A.B.D.’de üç milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşade 18. Sıraya ulaştı. Henüz 15 yaşında olduğu sırada R. Kelly ile evlendiği söylentileri ortalıkta dolaştıysa da, hem Aaliyah hem de Kerry böyle bir evliliğin gerçekleşmediğini belirttiler ve de söylentiler yalanlandı.

1996 yılında, Jive Records adlı kayıt firmasından ayrılan Aaliyah, müzik endüstrisinin devlerinden Atlantic Records ile bir antlaşma imzaladı. Aynı yıl içerisinde ikinci stüdyo albümü olan One in a Million’u çıkartan genç sanatçı, albümün açılış şarkısı If Your Girl Only Knew ile R&B dalında iki hafta boyunca listelerin zirvesinde kaldı. Bir yandan da okul faaliyetlerine devam eden Aaliyah, Detroit Sanat Lisesi’nden 1997 yılında 4.0 ortalamayla mezun oldu.

1997 yılında New York Undercover adlı polisiye dizi ile ekranlara hızlı bir giriş yapmasının ardından Fox’un ünlü animasyon klasiği Anastasia’ya yaptığı soundtrack albümünde bulunan Journey to the Past adlı şarkı ile de En İyi Orjinal Şarkı dalında Oscar Ödülü’nü şarkı sözü yazarına kazandırdı.

2000 yılında, ilk büyük sinema filmi olan ve de William Shakespeare’in Romeo and Juliet adlı ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan Romeo Must Die’da rol aldı. Aynı zamanda filmin soundtrack albümünde de iki şarkısı bulunan genç sanatçı, En İyi Kadın Video ve En İyi Film Videosu alanlarında MTV Ödülleri’nde iki ödül kazandı.

Anne Rice’ın aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan Queen of the Damned (Lanetliler Kraliçesi), genç oyuncunun sinemadaki ikinci ve son filmi oldu. Filmin başarısının ardından Matrix üçlemesindeki Zee karakterini canlandırmak için imza atmış olsa da, başına gelen talihsiz kaza sonucunda asla bu fırsatı yakalama şansı olmadı.

Aaliyah, plak firmasında görevli pek çok insanla beraber, 25 Ağustos 2001 tarihinde, Bahamalar’dan Florida’ya giden Cessna 402B tipi şirket uçağına bindi. Pilotun ve bütün havayolu çalışanlarının uyarılarına rağmen Bahamalar’da gerçekleşen çekimde kullanılan bütün ekipmanları da uçağa yükleyen ekip, A.B.D.’ye doğru yola çıktı. Aşırı ağırlığı kaldıramayan küçük uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakılarak parçalandı; kazada Aaliyah, uçağın pilotu ve de ekipten pek çok kişi hayatını kaybetti.

Genç sanatçının üçüncü ve son stüdyo albümü, vefatından üç hafta sonra piyasaya verildi. Kendisiyle aynı adı taşıyan albüm, 2.6 milyon satışa ulaştı. Aaliyah, kısa süren müzik hayatında geride otuzdan fazla ödül ve ödül adaylığı, iki sinema filmi, üç albüm ve de milyonlarca hayran bırakarak genç yaşta aramızdan ayrılan sanatçılar arasında yerini aldı.

Aaliyah Albümleri :

1994 - Age Ain't Nothing but a Number

1996 - One in a Million

2001 - Aaliyah

Aaliyah Filmleri ve Dizileri :

1995 -1997 - All That (TV dizisi)

1997 - New York Undercover (TV dizisi)

2000 - Romeo Must Die - Trish O'Day

2002 - Queen of the Damned - Akasha