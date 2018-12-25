Aamir Khan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AAMİR KHAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Mart.1965

Aamir Khan kaç yaşında : 53

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Sinema Oyuncusu, Yönetmen

Aamir Khan doğum yeri : Mumbai-Maharashtra-Hindistan

AAMİR KHAN BİYOGRAFİSİ

Aamir Khan, dünyanın en ünlü Hintli oyuncularından biridir.

Aamir Khan, 14 Mart 1965 tarihinde Mumbai-Maharashtra-Hindistan’da doğmuştur. Müslüman olan Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmenin tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan’dır. Babası Tahir Hussain de film yapımcısı idi. Annesi Zeenat Khan’dır. Faisal Khan, Nikhat Khan, Farhat Khan adlarında kardeşleri vardır. Aziz Annes Okulu, Bandra, Mumbai, Bombay İskoç Okulu, Mumbai Narsee Monjee Koleji, Vile Parle Mumbai okullarında okudu.

Aamir K olarak amcası Nasır Hüseyin’in 1973 yılında yönetmenliğini yaptığı “Yaadon Ki Baaraat” adlı filmde çocuk oyuncu olarak oynadı. Aamir Khan, daha sonra Hint Sinemasında aile odaklı romantik müzikal dramalar eylem merkezli şiddetten uzak filmlerde oynadı.

1985 yılında Maharashtra eyaleti tenis şampiyonu oldu.

2001 Yılında kendisine ait olan bir yapım şirketi kurdu ve ilk filmi olan 'Lagaan'ı çekti. Bu film sayesinde, '74. Akademi Ödülleri - Yabancı Dilde En İyi Film' kategorisinde Hindistan seçildi.

Aamir Khan, 30 Kasım 2011 yılında UNICEF’in ulusal barış elçisi olmuştur. 2012 yılında da Hacca gitmiştir.

6 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Aamir Khan'ın ilk televizyon programı "Satyamev Jayate" Star Plus kanalında yayınlanmaya başlamıştır.

Aamir Khan'ın yeğeni Imran Khan da oyuncudur. Aamir Khan'ın yapımcılığını yaptığı filmler "Aamir Khan Productions"ın elinden çıkmıştır. Aamir Khan ayrıca Oscar adayı Lagaan filminin başrol oyuncusu ve yapımcısı ve Bollywood'un en çok para kazanan oyuncusu ve yönetmenidir.

18 Nisan 1986 – 9 Aralık 2002 tarihleri arasında film yapımcısı Reena Dutta ile evli olan Aamir Khan’ın bu evliliğinden Ira Khan ve Junaid Khan bir oğlu, bir kızı vardır.

Aamir Khan, 28 Aralık 2005 tarihinde yönetmen Kiran Rao ile evlendi. Azad Rao Khan (d.2011) adında bir oğlu vardır.

Filmleri ve Dizileri :

Aamir Khan Yönetmen :

2007 - Stars on Earth (Sinema Filmi)

Aamir Khan Yapımcı :

2016 - Dangal (Sinema Filmi)

2011 - Delhi Belly (Sinema Filmi)

Aamir Khan Oyuncu :

2018 - Thugs of Hindostan (Gurdeep) (Sinema Filmi)

2017 - Secret Superstar (Shakti Kumar) (Sinema Filmi)

2016 - Dangal (Mahavir Singh Phogat) (Sinema Filmi)

2015 - Dil Dhadakne Do (Pluto Mehra) seslendirme(Sinema Filmi)

2014 - PK (P.K.) (Sinema Filmi)

2013 - Dhoom 3 (Sahir) (Sinema Filmi)

2013 - Bombay Talkies (Himself) (Sinema Filmi)

2012 - Talaash (Surjan Singh Sekhawat)(Sinema Filmi)

2010 - Mumbai Dairies (Arun) (Sinema Filmi)

2009 - Luck by Chance (Kendisi) (Sinema Filmi)

2009 - 3 Idiots (Shamaldas Chanchad) (Sinema Filmi)

2008 - Ghajini (Sanjay Singhania) (Sinema Filmi)

2007 - Stars on Earth (Ram Shankar Nikumbh) (Sinema Filmi)

2006 - Sarıya Boya (Daljeet) (Sinema Filmi)

2005 - The Rising: Ballad of Mangal Pandey (Sepoy Mangal Pandey) (Sinema Filmi)

2001 - Lagaan: Evvel Zaman İçinde Hindistan’da (Bhuvan) (Sinema Filmi)

2001 - Dil Chahta Hai (Akash Malhotra ) (Sinema Filmi)

2000 - Mela (Kishan Pyare) (Sinema Filmi)

1999 - Sarfarosh (Ajay Singh Rathod) (Sinema Filmi)

1998 - Ghulam (Siddharth Marathe) (Sinema Filmi)

1998 - Dünya (Dil Navaz) (Sinema Filmi)

1997 - Ishq (Raja) (Sinema Filmi)

1996 - Raja Hindustani (Raja Hindustani) (Sinema Filmi)

1995 - Aatank Hi Aatank (Rohan) (Sinema Filmi)

1995 - Rangeela (Munna) (Sinema Filmi)

1995 - Baazi (Amar Damjee) (Sinema Filmi)

1994 - Andaz Apna Apna (Amar Manohar) (Sinema Filmi)

1992 - Daulat Ki Jung (Rajesh Chaudhry) (Sinema Filmi)

1992 - Jo Jeeta Wohi Sikandar (Sanjaylal Sharma) (Sinema Filmi)

1992 - Isi Ka Naam Zindagi (Chhotu) (Sinema Filmi)

1991 - The Heart Refuses To Listen (Raghu Jetley) (Sinema Filmi)

1990 - Tum Mere Ho (Shiva) (Sinema Filmi)

1990 - Jawani Zindabad (Shashi Sharma) (Sinema Filmi)

1989 - Love Love Love (Amit Verma) (Sinema Filmi)

1989 - Raakh (1989) (Amir Hussein) (Sinema Filmi)

1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Raj) (Sinema Filmi)

1985 - Holi (Madan Sharma) (Sinema Filmi)

1974 - Madhosh (Sinema Filmi)

1973 - Yaadon Ki Baaraat (Genç Ratan ) (Sinema Filmi)

Kaynak:Biyografi.info