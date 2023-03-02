Aaron Barnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Barnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Barnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Barnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Barnes 14 Ekim 1996 tarihinde Croydon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Christopher Barnes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Barnes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Barnes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aaron Barnes'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aaron Barnes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Aaron Barnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Barnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Charlton U21
12 Ocak 2018 yılında Torquay
29 Ocak 2018 yılında Charlton U21
30 Ocak 2018 yılında Colchester Utd.
31 Ocak 2018 yılında Torquay
31 Mayıs 2018 yılında Colchester Utd.
30 Temmuz 2019 yılında Dulwich Hamlet
3 Temmuz 2021 yılında Welling Utd.
Aaron Barnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Barnes şuan Welling United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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