Aaron Bayakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Bayakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Bayakala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Bayakala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Bayakala 19 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Bayakala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Aaron Bayakala, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Bayakala'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Aaron Bayakala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/aaron.byl/
Aaron Bayakala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Bayakala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln Alt.
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19
Aaron Bayakala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Bayakala şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Viktoria Köln (-2017), 1.FC Köln (2017-)
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