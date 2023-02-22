Aaron Bolger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Bolger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Bolger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Bolger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Bolger 2 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Nigel Bolger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Bolger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Bolger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aaron Bolger'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Bolger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Bolger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Bolger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Bolger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Shamrock Rovers

4 Şubat 2019 yılında Cardiff U21

31 Mayıs 2019 yılında Shamrock Rovers

1 Temmuz 2019 yılında Cardiff U21

1 Ağustos 2020 yılında Shamrock Rovers

31 Aralık 2020 yılında Cardiff U21

30 Ocak 2021 yılında Longford Town

30 Haziran 2021 yılında Cardiff U21

29 Temmuz 2021 yılında Cork City

Aaron Bolger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Bolger şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Aaron Bolger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U18 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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