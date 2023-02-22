Aaron Corish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Corish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Corish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Corish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Corish {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Corish Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına - tarihinde katılmıştır. Aaron Corish'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Corish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Corish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Aaron Corish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Corish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Corish şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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