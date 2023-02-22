Aaron Donnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Donnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Donnelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Donnelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Donnelly 22 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Donnelly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Circle Sports Management yapmaktadır. Aaron Donnelly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Donnelly'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Donnelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Donnelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Donnelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Donnelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2022 yılında Larne FC

Aaron Donnelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Donnelly şuan Larne FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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