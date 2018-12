Aaron Eckhart Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AARON ECKHART KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Mart.1968

Aaron Eckhart kaç yaşında : 50

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Sinema Oyuncusu

Aaron Eckhart doğum yeri : Cupertino, Kaliforniya, ABD.

AARON ECKHART BİYOGRAFİSİ

Aaron Eckhart, 12 Mart 1968 tarihinde Kaliforniya'da Mary Eckhart (Lawrence), James C. Eckhart çiftinin üç çocuğunun en küçükleri olarak doğmuştur. Tam adı Aaron Edward Eckhart’dır. James Lawrence Eckhart (doğum: 1963) ve Adam Eckhart (doğum: 1966) adlarında iki abisi vardır. 1981 yılında 13 yaşındayken ailesiyle birlikte gittiği İngiltere’de yaşamaya başladı. Oyunculuk hayatına İngiltere'de, şimdi ACS International Schools olarak bilinen American Community School'da; eğitim gördüğü okulda başladı.

Lise yıllarında Avustralya'nın Sydney kentine taşındı. American International School of Sydney'deki son yılında mezun olmadan okulu bıraktı. Daha sonra Amerika’ya giderek sonradan kurslara giderek, dışarıdan girdiği imtihanla lise diplomasına sahip oldu. Bu yıllarda Ayrıca, Hawaii ve Fransa'nın kıyı sularında sörf yapmaya başladı.

1988 yılında tekrar ABD’ye döndü ve Utah eyaletinin üçüncü büyük şehri olan Provo'da Brigham Young Üniversitesi'nde okudu. 1994 yılında Brigham Young Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Bölümü'nü dereceyle bitirdi. 1990'ların ortasında New York şehrinde işsiz bir aktör olarak yaşadı ve geçici işl ve inşaat işçiliğinde çalıştı.

1992 yılında Üniversitede yönetmen Neil LaBute ile tanıştı. 1997 yılında O’nun filmi olan kara komedi filmi “In the Company Men”de, kadın düşkünü bir sosyopatı canlandırdı.

2006 yılında, kendisine En İyi Aktör dalında Altın Küre adaylığı getiren Thank You for Smoking filminde Nick Taylor'ı canlandırdı. 2008 yılında, "Kara Şövalye” filminde Two-Face adlı kötü adama dönüşen Bölge Savcısı Harvey Dent'i canlandırdı.

Aaron Eckhart Filmleri :

2015 - Fadeout

2015 - Bleed for This

2014 - Incarnate

2014 - I, Frankenstein (Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı)

2012 - The Expatriate (Erased)

2013 - Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen)

2011 - Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

2011 - Tutku Günlükleri (The Rum Diary)

2010 - Mutluluğun Peşinde (Rabbit Hole)

2009 - The Tonight Show With Conan O'brien

2009 - Aşk Olur (Love Happens)

2008 - Kara Şövalye (The Dark Knight)

2007 - Aşk Tarifi (No Reservations)

2007 - Nothing is Private

2007 - Tabu (Towelhead)

2006 - Cehennem Çiçeği (The Black Dahlia)

2006 - İçgüveysi Bill (Meet Bill)

2006 - Lanetli Ada

2005 - Geçmişin Peşinde (Neverwas)

2005 - Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler (Thank You For Smoking)

2004 - Başka Hatunlarla Muhabbetler (Conversations With Other Women

2004 - Şüpheli Yok (Suspect Zero)

2003 - Hesaplaşma (Paycheck)

2003 - Kayıp (The Missing)

2002 - Tutku (Possession)

2001 - Kor (The Core)

2001 - Söz (The Pledge)

2000 - Hemşire Betty (Nurse Betty)

2000 – Tumble

2000 - Tatlı Bela (Erin Brockovich)

1999 - Kazanma Hırsı (Any Given Sunday)

1999 - Molly

1998 - Arkadaşlar ve komşular (Your Friends and Neighbors)

1998 - Zor Perşembe (Thursday)

1997 - Slaughter of the Innocents

1997 - In The Company Of Men

1996 - Aliens in the Family

1992 - Çifte Tehlike (Double Jeopardy)

Kaynak:Biyografi.info