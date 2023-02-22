Aaron Greene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Greene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Greene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Greene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Greene 2 Ocak 1990 tarihinde Tallaght, Dublin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Greene Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Greene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 7 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Aaron Greene'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Greene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Greene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Greene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Greene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Galway United

1 Ocak 2010 yılında Bohemians

1 Ocak 2011 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2012 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2013 yılında Sligo Rovers

31 Temmuz 2014 yılında St. Pat's

19 Şubat 2016 yılında Limerick FC

1 Ocak 2017 yılında Bray Wanderers

7 Temmuz 2018 yılında Shamrock Rovers

Aaron Greene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Greene şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Aaron Greene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U21 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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