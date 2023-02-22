Aaron Hogg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Hogg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Hogg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Hogg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Hogg 14 Ocak 1988 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Hogg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Aaron Hogg'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Hogg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Hogg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Hogg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Hogg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Portadown

1 Temmuz 2011 yılında Glentoran

1 Temmuz 2016 yılında Ards FC

1 Temmuz 2018 yılında Carrick Rangers

Aaron Hogg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Hogg şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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