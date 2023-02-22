Aaron Jarvis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Jarvis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Jarvis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Jarvis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Jarvis 10 Mayıs 1997 tarihinde Londonderry şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Jarvis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Jarvis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 28 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Aaron Jarvis'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aaron Jarvis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aaronjarvis_11

Aaron Jarvis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Jarvis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Jarvis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Jarvis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Institute FC

28 Ağustos 2019 yılında Coleraine

Aaron Jarvis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Jarvis şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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