Aaron Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Jones 24 Ocak 2004 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Michael Jones şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Jones Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 18 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Jones'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Aaron Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
18 Kasım 2022 yılında Dulwich Hamlet
Aaron Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Jones şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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