Aaron Mccarey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Mccarey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Mccarey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Mccarey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Mccarey 14 Ocak 1992 tarihinde Monaghan şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Mccarey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aaron Mccarey'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Aaron Mccarey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Aaron Mccarey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Mccarey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.
Aaron Mccarey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Aaron Mccarey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2009 yılında Monaghan United
1 Ocak 2010 yılında Wolverhampton
16 Kasım 2012 yılında FC Walsall
13 Ocak 2013 yılında Wolverhampton
21 Şubat 2013 yılında FC Walsall
16 Mart 2013 yılında Wolverhampton
29 Kasım 2013 yılında York City
1 Ocak 2014 yılında Wolverhampton
23 Eylül 2015 yılında FC Portsmouth
23 Ekim 2015 yılında Wolverhampton
24 Ekim 2015 yılında Bury
24 Kasım 2015 yılında Wolverhampton
1 Temmuz 2016 yılında Ross County
1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz
3 Eylül 2018 yılında Warrenpoint
1 Ocak 2019 yılında Dundalk FC
1 Ocak 2021 yılında Cliftonville
27 Temmuz 2021 yılında Glentoran
Aaron Mccarey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Mccarey şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Monaghan United (2000-2009)
Aaron Mccarey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İrlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.
İrlanda U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.
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