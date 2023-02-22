Aaron Mcnally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Mcnally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Mcnally kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Mcnally ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aaron Mcnally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Mcnally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Mcnally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Mcnally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Mcnally adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Mcnally Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Mcnally 31 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur.  İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Mcnally Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Mcnally'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Mcnally Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Mcnally isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Aaron Mcnally Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Mcnally futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2020 yılında Longford Town

14 Ocak 2022 yılında Old Dominion

1 Haziran 2022 yılında Brazos Valley

1 Eylül 2022 yılında Old Dominion

1 Ocak 2023 yılında Drogheda United

Aaron Mcnally kimdir

Aaron Mcnally Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Mcnally şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aaron Mcnally nereli

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