Aaron Nemane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Nemane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Nemane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Nemane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Nemane 26 Eylül 1997 tarihinde Amiens şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fransa,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Evans Nemane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Nemane Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARNEB INTERNATIONAL yapmaktadır. Aaron Nemane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aaron Nemane'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Nemane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Nemane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Nemane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Nemane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Man City U21

23 Ağustos 2017 yılında Glasgow Rangers

1 Ocak 2018 yılında Man City U23

7 Ocak 2018 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2018 yılında Man City U23

31 Ağustos 2018 yılında AFC Tubize

30 Haziran 2019 yılında Man City U23

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Aralık 2019 yılında Torquay

20 Temmuz 2021 yılında Notts County

Aaron Nemane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Nemane şuan Notts County takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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