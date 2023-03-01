Aaron Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Pierre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Pierre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Pierre 17 Şubat 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Grenada,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Aaron Jordan Pierre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Pierre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management yapmaktadır. Aaron Pierre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Pierre'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Pierre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Pierre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Pierre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Pierre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında Brentford U18

1 Temmuz 2012 yılında Brentford

28 Kasım 2013 yılında Cambridge Utd.

4 Ocak 2014 yılında Brentford

28 Şubat 2014 yılında Wycombe Wand.

31 Mayıs 2014 yılında Brentford

1 Temmuz 2014 yılında Wycombe Wand.

21 Temmuz 2017 yılında Northampton

1 Temmuz 2019 yılında Shrewsbury

29 Ağustos 2022 yılında Sutton Utd

31 Ocak 2023 yılında AFC Wimbledon

Aaron Pierre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Pierre şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aaron Pierre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fulham FC (2008-2010), Brentford FC (2010-2012)

Grenada takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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