Aaron Prendergast kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Prendergast Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Prendergast adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Prendergast Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Prendergast 30 Ocak 2004 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Prendergast Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Prendergast, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Prendergast'nin Glenavon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Prendergast Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Prendergast isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Prendergast Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Prendergast futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ekim 2020 yılında Glenavon U20

1 Temmuz 2022 yılında Glenavon

Aaron Prendergast Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Prendergast şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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