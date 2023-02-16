Aaron Ramsey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Ramsey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Ramsey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Ramsey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Ramsey 21 Ocak 2003 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Aaron James Ramsey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Ramsey Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Aaron Ramsey, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Middlesbrough futbol takımında oynamaktadır. Middlesbrough takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Ramsey'nin Middlesbrough ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Ramsey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AaronRamseyx

http://www.instagram.com/aaronnramsey/

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Aaron Ramsey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Ramsey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aaron Ramsey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Ramsey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2020 yılında Aston Villa U23

11 Ocak 2022 yılında Cheltenham

31 Mayıs 2022 yılında Aston Villa U23

5 Ağu 2022 yılında Norwich

3 Ocak 2023 yılında Aston Villa U21

31 Ocak 2023 yılında Middlesbrough

31 Mayıs 2023 yılında Aston Villa U21

Aaron Ramsey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Ramsey şuan Middlesbrough takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Aaron Ramsey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

İngiltere U18 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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