Aaron Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Rogers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Rogers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Rogers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Rogers 4 Eylül 1996 tarihinde Lurgan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Rogers Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Rogers, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aaron Rogers'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Aaron Rogers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Rogers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Oxford SFC
1 Temmuz 2015 yılında Lurgan Celtic
1 Temmuz 2019 yılında Dollingstown FC
1 Temmuz 2021 yılında Annagh United
3 Ocak 2023 yılında Glenavon
Aaron Rogers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Rogers şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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