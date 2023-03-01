Aaron Simpson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Simpson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Simpson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Simpson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Simpson 7 Mart 1997 tarihinde Canterbury şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Simpson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Aaron Simpson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Simpson'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Simpson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Simpson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Simpson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Simpson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2015 yılında Wolves U21

31 Ocak 2017 yılında FC Portsmouth

1 Mart 2017 yılında Wolves U21

3 Ağustos 2017 yılında Telford Utd

1 Ocak 2018 yılında Wolves U21

31 Ocak 2018 yılında Kilmarnock FC

14 Mayıs 2018 yılında Wolves U21

22 Ağustos 2018 yılında Jumilla

4 Ocak 2019 yılında Wolves U21

29 Mart 2019 yılında Waterford FC

23 Temmuz 2019 yılında Dover Athletic

3 Ekim 2020 yılında Sutton Utd

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında Hemel

5 Ağustos 2022 yılında Chippenham

Aaron Simpson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Simpson şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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