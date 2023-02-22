Aaron Traynor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Traynor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Traynor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Traynor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Traynor 24 Temmuz 1990 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Traynor Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Traynor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Traynor'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Traynor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Traynor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aaron Traynor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Traynor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Portadown

1 Temmuz 2015 yılında Carrick Rangers

1 Ağustos 2016 yılında Warrenpoint

1 Temmuz 2017 yılında Coleraine

31 Ağustos 2022 yılında Cliftonville

Aaron Traynor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Traynor şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.